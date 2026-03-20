Ziemassvētku svinēšana Ludzā izvēršas slepkavības mēģinājumā; policija pabeigusi izmeklēšanu
Valsts policija (VP) aicina saukt pie atbildības vīrieti par slepkavības mēģinājumu Ludzā pērnā gada Pirmajos Ziemassvētkos.
25. decembra vakarā VP Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Ludzā noticis slepkavības mēģinājums. Likumsargi par slepkavības mēģinājumu aizturēja iespējamo vainīgo personu - 1954. gadā dzimušu vīrieti.
Izmeklēšanas laikā likumsargi noskaidroja, ka alkohola koplietošanas laikā 1954. gadā dzimušais vīrietis nodarīja miesas bojājumus 1978. gadā dzimušajam vīrietim. Zināms, ka vīrietis vairākas reizes ar cirvi iesita cietušajam vīrietim pa galvu un ar nazi iedūra viņam kaklā. Vīrietis tika nogādāts medicīnas iestādē.
Aizturētajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu.
Saistībā ar šo notikumu VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta, proti, par citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu. Par šāda noziedzīga nodarījuma pastrādāšanu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Tāpat pret personu sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, proti, par nozieguma mēģinājumu atzīstamu apzinātu darbību, kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
2026. gada 11. martā VP amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 1954. gadā dzimušo vīrieti.