Rojā godina Zelta kāzu pāri
13. martā Rojas Kultūras centrā zelta kāzu jubileju atzīmēja Ināra un Juris Martinovski.
Pirms 50 gadiem, baltā un sniegotā dienā, 1976. gada 13. martā, Talsu rajona Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā Talsos Juris un Ināra teica viens otram „jā”.
Ģimenē izaudzināti un izskoloti pieci bērni – dēls un četras meitas. Viņiem ir seši mazdēli un piecas mazmeitas. Inārai un Jurim aktīvi darbojoties, ikdiena lielākoties aizrit Rojā. Viņiem patīk daudz ceļot, un abi ir arī aktīvi sporta dzīves baudītāji. Juris ar savu īpašo vaļasprieku – svara bumbu celšanu – ir pratis aizraut arī Ināru, par ko liecina kopā iegūtās 130 medaļas.
Pirmdienās un brīvdienās abi ir arī kaislīgi Talsu balles deju kluba „Tango” dalībnieki un kultūras pasākumu apmeklētāji. Sveikt zelta pāri ieradās arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ligita Šnore, novēlot vēl daudz gaišu, svētītu un mīlestības piepildītu gadu kopā.
Šajos skaistajos svētkos zelta pāris bija kopā ar savu ģimeni – bērniem un mazbērniem, kā arī tuvākajiem radiem un draugiem.
Autors: Daiga Muceniece, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece