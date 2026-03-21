Engures stadionā taps jauni vides objekti
Līdz šā gada 3. martam Tukuma novada pašvaldība aicināja ikvienu, kam ir radošas idejas un redzējums kā Engures stadionu padarīt par unikālu vietu, iesniegt piedāvājumus metu konkursā “Vides objekti Engures stadionā”.
Konkursā tika saņemti divi pieteikumi. Tos vērtēja 8 locekļu žūrijas komisija, nosakot godalgoto vietu ieguvējus. 1. vietu ieguva vides objektu mets ar devīzi “EVO474”, kura autors ir SIA “2B ARHITEKT”. Savukārt, 2. vieta tika piešķirta metam ar devīzi “6DEVEJI”, kura autori ir Gaits Burvis, Ģirts Burvis, SIA “Free Architecture”, SIA “PBR”, SIA “City Playgrounds”.
Atbilstoši konkursa nolikumam konkursa 1. vietas ieguvēji saņem naudas balvu 7000 EUR apmērā un iegūst tiesības īstenot savu ieceri, savukārt, 2. vietas ieguvējiem tiek piešķirta naudas balva 5000 EUR apmērā.
Konkursa dalībniekiem bija jāizstrādā seši vides objekti Engures stadiona teritorijai. To mērķis ir radīt vienotu, radošu un vizuāli izteiksmīgu konceptu, kas akcentē Engures kā piekrastes ciema kultūrvēsturiskās vērtības un vienlaikus veido mūsdienīgu, vietai raksturīgu identitāti.
Iecerētie vides objekti nākotnē papildinās stadiona teritoriju un palīdzēs veidot Engurei raksturīgu vizuālo tēlu.
Metu konkurss tika izsludināts projekta “Engures stadiona pārbūve” ietvaros. Līdz 2027. gadam plānots stadionu pārvērst par daudzfunkcionālu centru, kas izceļ un saglabā pagasta jūras un zvejas kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.