Šodien 14:52
Tukuma novada jaunieši apgūst digitālā satura veidošanas noslēpumus
Tukuma novada pašvaldība, turpinot attīstīt mūsdienīgu vidi jauniešu izaugsmei, organizēja praktiskas mācības "Digitālā satura veidošana".
Mācības ir viena no aktivitātēm Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”.
Mācību vadītājs – profesionāls operators, digitālā satura veidotājs un uzņēmējs Kristaps Zemdaugavietis – dalījās ar savu pieredzi un praktiskiem padomiem, radot brīvu un iekļaujošu atmosfēru. Programmas ietvaros tika veikta padziļināta analīze:
- Satura izvērtēšana: Jaunieši analizēja pašu veidotos video, skatoties uz tiem no patērētāja perspektīvas.
- Praktiskais darbs: Dalībnieki paši radīja jaunu saturu, uzreiz analizējot, kas izdevies un kur nepieciešami uzlabojumi.
- Tehniskās prasmes: Tika apgūtas ne tikai viedtālruņu slēptās iespējas, bet arī notika iepazīšanās ar profesionālo tehniku. Īpašu interesi izraisīja iespēja pašiem iekārtot un izmēģināt darbu podkāstu studijā.
Pašvaldība ar gandarījumu novēro, ka vairāki jaunieši arī pēc mācību noslēguma turpina aktīvi pilnveidot savas iemaņas, pierādot, ka šādas investīcijas digitālajās prasmēs ir ilgtspējīgas un motivējošas.