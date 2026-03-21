Talsos pieredzes apmaiņā viesojas Kurzemes policisti
2026. gada 5. martā Talsu novada pašvaldības policijas vadība, viesos uzņēma kolēģus no Kurzemes reģiona.
Ciemos ieradās gan pašvaldības, gan valsts policijas darbinieki no Ventspils, Ventspils novada, Dienvidkurzemes novada, Liepājas, Kuldīgas novada, lai iepazītos kā Talsu novadā tiek izmantota videonovērošanas sistēma DIGIFORT, un kā darbojas automatizētā ātruma sistēma. Par sistēmas ieviešanu klātesošos informēja pašvaldības galvenais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju administrators Jānis Kārklevalks un vadošais informācijas tehnoloģiju speciālists Reinis Ginters.
Tikšanās ievadā pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds klātesošos informēja, ka jaunā ieviestā digitālā sistēma atvieglo policijas darbu, jo konstatētie pārkāpumi no novērošanas kamerām, automātiski tiek fiksēti serverī, kas ģenerē paziņojumus par pārkāpumiem. Informācijas tehnoloģiju speciālisti interesentus iepazīstināja ar videonovērošanas tīklu. Kopumā novadā darbojas 650 kameras, tiek izmantots arī analītikas serveris ar 18 kameru licencēm. Viesus interesēja iespējas un arī problēmas, ar kurām nākas saskarties ikdienā.
Talsu novada pašvaldība ir unikāla ar to, ka visu videonovērošanas sistēmu uztur un administrē pašvaldības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa.
Autors: Inga Priede, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja