112
Šodien 10:40
Vakar dzēsti deviņi kūlas ugunsgrēki
Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 53 izsaukumus, no tiem 21 uz ugunsgrēku dzēšanu, tostarp deviņiem kūlas ugunsgrēkiem, informēja dienests.
Lielākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Daugavpilī un Jelgavas novadā, proti, katrā vietā aptuveni hektāra platībā.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma. Ja pirmie kūlas ugunsgrēki norisinās nelielās platībās, tad, iestājoties sausākam laikam, kūlas ugunsgrēku platības palielinās, tie apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumus.
Dienests vakar saņēma arī 23 izsaukumus uz glābšanas darbiem, bet vēl deviņi izsaukumi bija maldinājumi.