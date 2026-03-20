Mazinās ledus sastrēgums Pļaviņu ūdenskrātuvē
Pēdējā diennaktī mazinājies ledus sastrēgums Pļaviņu ūdenskrātuvē, liecina informācija no Aizkraukles novada pašvaldības un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra.
Pļaviņu pilsētā upe daļēji atbrīvojusies no ledus, palikuši krautņi krastos. Ledus sastrēgums saglabājas lejpus Pļaviņu pilsētas. Ūdens līmenis Daugavā pie Pļaviņām ir aptuveni divus metrus zemāks par 17. martā sasniegto maksimumu.
Ledus kūst un no upes augšteces vairs nenāk lieli ledus gabali. Baltkrievijas un Krievijas teritorijā vēl nav nokusis viss sniegs, bet nav gaidāma strauja atlikušā sniega kušana un nav gaidāmi stipri nokrišņi, tādēļ nepastāv plūdu risks.
Pēdējā diennaktī ūdens līmenis Daugavā Latvijas teritorijā nav ievērojami mainījies, Pļaviņu ūdenskrātuvē tas pazeminājies.
Lielākajā daļā Latvijas upju mazinās pali, turpinās ūdens līmeņa pazemināšanās. Dažās upēs, tai skaitā Misā un Aiviekstē, saglabājas augsts ūdens līmenis un applūdušas palienes.
Sinoptiķi prognozē, ka šīs nedēļas nogalē laiks būs sauss, nākamnedēļ brīžiem gaidāmi nokrišņi, bet tie, visticamāk, nebūs stipri un neizraisīs būtisku ūdens līmeņa kāpumu upēs.
Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā ir +1..+5 grādi.