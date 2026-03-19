LIZDA brīdina par protestu, ja no Darba likuma svītros 110. pantu
Ja Saeima svītros no Darba likuma pantu, kas liedz darba devējam beigt darba attiecības ar arodbiedrības biedru bez arodbiedrības piekrišanas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) rīkos protesta akciju, vakar nolemts arodbiedrības padomes sēdē.
Kā aģentūru LETA informēja LIZDA, tā turpina uzstāt, lai Saeimas deputāti neizslēdz Darba likuma 110. pantu. LIZDA respektējot darba devēju bažas par viņu iespējām objektīvi risināt darba konfliktsituācijas, tāpēc piedāvā kompromisa redakciju, papildinot likuma 110. panta otro punktu ar jaunu teikumu, kas paredz, ka arodbiedrībai ir jāpamato savs lēmums, ja tā nepiekrīt darba devēja uzteikumam.
LIZDA janvāra beigās aicināja savus biedrus parakstīties pret Darba likuma 110. panta izslēgšanu. Arodbiedrībā līdz 4. martam bija savākti aptuveni 11 500 paraksti.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti strādā pie pretrunīgi vērtētiem grozījumiem Darba likumā.
Latvijas Darba devēju konfederācija paudusi atbalstu ekonomikas ministra Viktora Valaiņa (ZZS) iesniegtajiem priekšlikumiem, kas neparedz darba koplīguma noteikumu spēkā esamību pēc tā termiņa izbeigšanās un paredz izslēgt no likuma noteikumu, kas, paredz, ka darba devējs nevar uzteikt darba līgumu arodbiedrības biedram bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks arodbiedrībā ir vismaz sešus mēnešus. Pret ieceri iebilst LIZDA un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS), un bažas paudusi arī Eiropas Arodbiedrību konfederācija.
Iebilstot pret iecerētajiem grozījumiem, kas paredz izmaiņas virsstundu un svētku piemaksās un iespēju darba devējam beigt darba attiecības bez attiecības ar arodbiedrības biedru bez attiecības biedru bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, pie Saeimas ēkas protesta akcijā ceturtdien pulcējās vairāki desmiti cilvēku, tostarp LBAS, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības un Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības pārstāvji.