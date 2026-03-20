Rīgas Centrāltirgus pavasara labumi (20.03.2026.)
Jauns.lv devās uz Rīgas Centrāltirgu, lai aplūkotu, kādi pavasara vēstneši šobrīd ir pieejami tirgū un cik tie maksā.
FOTO: pavasaris Rīgas Centrāltirgū: ko atradīsiet un kādas cenas jūs sagaida?
Rīgas Centrāltirgus šobrīd piedāvā plašu pavasara labumu izvēli, kurā dominē svaigi augļi, ogas un zaļumi. Jauns.lv devās uz tirgu, lai apskatītu, kādas preces ir pieejamas un kādas ir to cenas.
Grieķijas zemenes jau ir nonākušas tirgū, un to cenas svārstās no 2 līdz 4,50 eiro kilogramā. Arī granātāboli ir pieejami, un to cena ir no 3,50 līdz 5,50 eiro kilogramā. Tāpat pieejami ir arī bumbieri, kuru cena ir ap 2,50 eiro kilogramā. Tomēr visdārgākās šobrīd ir ķiploki, kuru kilogramu var iegādāties par 8 eiro. Ogas, piemēram, mellenes, tiek tirgotas par ap 14 eiro kilogramā.
Zaļumu piedāvājums ir arī plašs: var atrast lociņus, dilles, salātus un citus zaļumus. Polijas gurķi tiek piedāvāti par 3,50 līdz 6,90 eiro kilogramā, bet kabači ir pieejami par 1,50 eiro kilogramā. Tāpat tirgū var iegādāties arī kivi, avokado, vīnogas un pat zaļos pākstu zirnīšus.
Pavasara dzērieni arī ir pieejami – bērzu sula tirgū ir pieejama par 1,50 eiro litrā, bet pieci litri būs pieejami par 5 eiro.
Cenu svārstības ir jūtamas, jo daži produkti ir sezonāli un pieprasīti. Lai gan pavasara augļi un dārzeņi tikai sāk ienākt tirgū, Rīgas Centrāltirgus piedāvā lielu izvēli, kas apmierinās jebkura pircēja vajadzības.