Rīgā atkal būs diena, kad saldējumu "Ben&Jerry's" dalīs bez maksas un bez ierobežojumiem
14. aprīlī atgriežas ikgadējais "Ben&Jerry's" bezmaksas saldējuma diena, piedāvājot bezmaksas gardumu visā pasaulē: no Braitonas līdz Bērlingtonai, no Maļorkas līdz Rīgai. Tikai šajā dienā gan jaunie, gan ilggadējie fani varēs baudīt saldējumu neierobežotā daudzumā.
Arī Latvijā notiks bezmaksas saldējuma diena. 14. aprīlī saldējuma mīļotājiem Rīgā jādodas uz "Akropole Alfa", jānostājas rindā, jāsaņem "Cookie Dough" saldējuma sviestmaize un jāpiedalās dažādās aktivitātēs.
Pasākums notiks no 17:00 līdz 20:00. Iepriekšējā svētku laikā tika izdalītas 1500 porcijas, bet šogad plāns ir 3000. Galvenais – nav nekādu ierobežojumu, cik reizes jūs varat atgriezties un saņemt vēl vienu bezmaksas saldējumu!
Šī saldā tradīcija aizsākās 1979. gadā. Šogad mērķis ir vienkāršs: sniegt vairāk prieka nekā jebkad agrāk. 2023. gadā tika izdalītas miljons porcijas. Šogad mērķis ir vēl ambiciozāks – viens miljons un viena porcija. Ja visas šīs bezmaksas porcijas sakraut, to kopējais augstums 17 reizes pārsniegs Everestu vai sasniegs trešdaļu ceļa līdz kosmosam!
Bezmaksas saldējuma dienas vēsture sākās gandrīz pirms 50 gadiem, kad "Ben&Jerry's" līdzīpašnieki Bens Koens un Džerijs Grīnfīlds nolēma pateikties Bērlingtonas (Vermontas štatā, ASV) iedzīvotājiem – "Ben&Jerry's" dzimtajai pilsētai.
Kulta zīmols izdzīvoja savu pirmo Vermontas ziemu (ar rekordzemu temperatūru -32°C) tikai un vienīgi pateicoties saviem uzticamajiem faniem. Ideja, kas sākās kā bezmaksas saldējuma izdalīšana vienā veikalā, šodien ir kļuvusi par starptautisku svētku dienu, kur bezmaksas saldējums ir pieejams faniem 13 valstīs.