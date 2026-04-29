Turcijā draud masveidā slēgt viesnīcas
Atsaucoties uz avotiem tūrisma nozarē, Turcijas laikraksts "Ekonomim" ziņo, ka viesnīcas valstī var saskarties ar masveida slēgšanām.
Tas var notikt ugunsdrošības pārbaudes problēmu dēļ. "Tuvojas termiņš – 31. maijs – lai iesniegtu ugunsdrošības ziņojumu viesnīcu objektos. Tomēr tiek ziņots, ka daudzas viesnīcas, īpaši Stambulā, sastopas ar grūtībām iegūt izpildīt šo uzdevumu līdz noteiktajam termiņam, jo ir pārāk daudz pieteikumu uz pārbaudēm," norādīts rakstā.
Pēc ugunsgrēka slēpošanas kūrortā, kur gāja bojā 79 cilvēki, Turcijas iestādes nopietni pārbauda viesnīcas, lai nodrošinātu atbilstību ugunsdrošības normām.
Ja viesnīcas nesniegs detalizētus ugunsdrošības ziņojumus, tām tiks atņemtas licences, un tās nevarēs turpināt darbību.
Lielā pieprasījuma dēļ pēc ugunsdzēsības sistēmu pārbaudēm dažas viesnīcas riskē nesagatavot nepieciešamās darbības līdz termiņa beigām, un tāpēc tās var tikt slēgtas.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka 2025. gada 21. janvārī Bolu provincē Kartalkajas kūrortā viesnīcas restorānā izcēlās ugunsgrēks; vismaz 78 cilvēki gāja bojā, 51 cilvēks tika ievainots.