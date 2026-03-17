Uzņēmēju tiesās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas teju miljona eiro apmērā
Prokuratūra nosūtījusi Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret kādu Igaunijas pilsoni par izvairīšanos no nodokļu nomaksas, nodarot valstij zaudējumus teju miljona eiro apmērā.
Kriminālprocesā Latvijas valsti kā cietušo pārstāv Valsts ieņēmumu dienests (VID), kas pieteicis materiālā kaitējuma kompensāciju 911 623 eiro apmērā, informēja prokuratūra.
Būdams uzņēmuma valdes loceklis ar tiesībām sabiedrību pārstāvēt atsevišķi, apsūdzētais organizēja un vadīja uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību laikā no 2018. gada 20. jūlija līdz 2022. gada 2. jūnijam un bija atbildīgs par nodokļu nomaksāšanu. Apsūdzētais nodrošināja, ka viņa vārdā tiek sagatavotas, bet pats VID iesniedza uzņēmuma nodokļu deklarācijas, informēja prokuratūra.
Zinot, ka uzņēmumam ir izveidojies nodokļu parāds un kontos ir pietiekami naudas līdzekļi, lai nodokļus nomaksātu pilnā apmērā, apsūdzētais šos naudas līdzekļus izmantoja citām vajadzībām, proti, izsniedzot sev kā fiziskai personai aizdevumus.
Tādā veidā apsūdzētais īstenoja savu nodomu izvairīties no nodokļu nomaksas, apzināti pieļāva bezdarbību un pilnā apmērā neveica pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumus 748 292 eiro apmērā, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 89 382 eiro apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumus 29 273 eiro apmērā, uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (URVN) maksājumus 54 eiro apmērā, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksājumus 18 733 eiro apmērā un akcīzes nodokļa maksājumus 27 360 eiro apmērā, nodarot valstij zaudējumus lielā apmērā par kopējo summu 913 097 eiro.
Apsūdzētais neatzīst savu vainu un pieteikto kaitējuma kompensāciju, informēja prokuratūrā.
Kriminālprocesā sākts un tiesai nodots arī process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai, kuras labā apsūdzētais izvairījās no nodokļu nomaksas.