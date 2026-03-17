Inčukalna pagastā un Siguldā izvietoti trīs papildu konteineri tekstila šķirošanai
"JUMIS" Siguldas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” izvietojusi papildu konteinerus, kas paredzēti sašķirotajiem tekstilizstrādājumiem. Konteineri izvietoti trīs vietās – divi Inčukalna pagastā un viens Siguldā.
Jaunie tekstila šķirošanai paredzētie konteineri atrodas adresēs:
- Nītaures iela 22, Sigulda (pie degvielas uzpildes stacijas “Virši”)
- Gaujaslīču iela 41, Gauja, Inčukalna pagasts (publiskais šķirošanas punkts)
- Plānupes iela 2, Inčukalns, Inčukalna pagasts (publiskais šķirošanas punkts, blakus atkritumu šķirošanas laukumam).
Līdz ar to “JUMIS” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” Siguldas novadā izvietojis jau 14 publiski pieejamus konteinerus tekstila šķirošanai. Tuvāko adresi iespējams atrast JUMIS mājas lapā sadaļā "Tekstila un apģērba nodošana".
Tāpat tekstilu iespējams nodot arī šķiroto atkritumu savākšanas laukumos "Zemdegas", Siguldā, Zinātnes ielā 11, un laukumā “Dzelzceļa stacija Inčukalns”, Siguldas pagastā, dzelzceļa stacija "Inčukalns" (ieeja no Plānupes iela), to darba laikā.
Šķirojot tekstilu, iespējams samazināt atkritumu poligonā noglabājamo sadzīves atkritumu apjomu, kā arī izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu, vienlaikus dodot apģērbam un mājas tekstilam iespēju nonākt atkārtotā apritē. Konteineri tekstilam ir pieejami publiskai lietošanai ikvienam iedzīvotājam, un tajos drīkst izmest tīru apģērbu, tīrus apavus un mājas tekstilu, kas nav bijis saskarsmē ar ķīmiskām vielām, samircis vai sapelējis. Nodotajam tekstilam jābūt ievietotam maisā, to stingri aizsienot, lai sašķirotais tekstils no tā konteinerā neizbirtu.