Ūdens līmenis upēs galvenokārt pazeminās
Nokūstot sniegam un izejot ledum, lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis pakāpeniski pazeminās vai mazliet svārstās, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Daugavā turpinās ledus iešana, ledus masas krājas Pļaviņu ūdenskrātuvē. Pie Jēkabpils un Zeļķiem, upei atbrīvojoties no ledus, ūdens līmenis ir īslaicīgi pazeminājies, Daugavā kopumā turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās.
Lielupē ūdens līmenis sāk lēnām kristies. Misā turpinās pakāpenisks ūdens līmeņa kāpums, bet vairumā upju Lielupes baseinā ūdens atkāpjas. Svētē pie Ūziņiem pēdējās nedēļas laikā ūdens līmenis pazeminājies par vairāk nekā pusmetru.
No krastiem izgājusi Svētes upe
Aizvadītajās dienās sniega kušanas rezultātā Jelgavas pusē no krastiem izgāja Svētes upe, appludinot vairākas zemāk esošās zonas.
Gaujā un Ogres upē pēc ledus iziešanas ūdens līmenis ir stabils, ar tendenci pazemināties.
Lielākajā daļā Latvijas upju ūdens līmenis ir zemāks nekā parasti palu laikā. Sniegs pārsvarā nokusis, vairāk sniega saglabājas vietām Latgales augstienē.
Izteka no Lubāna ezera
Šoziem sniega sega Latvijā bijusi īpaši bagātīga, salīdzinot ar pēdējiem pieciem gadiem. Arī ledus kārta Latvijas upēs šoziem ir izveidojusies ...
Tuvākajās dienās būs maz nokrišņu, ūdens līmenis upēs galvenokārt turpinās kristies, bet Daugavā gaidāma tā paaugstināšanās.