Lielais Lieldienu ceļvedis visai Latvijai: kur un kā svinēt svētkus gan pilsētas, gan lauku pagastos
Garajās Lieldienu brīvdienās svētku pasākumi notiek visās pilsētās un pagastos – gan lielajās koncertzālēs un katedrālēs, gan mazajos pagastu Tautas namos un bibliotēkās. Jauns.lv piedāvā visplašāko svētku pasākumu sarakstu – no piektdienas, 3. līdz pirmdienai, 4. aprīlim.
Lai ērtāk orientētos plašajā Lieldienu pasākumu piedāvājumā, esam to sadalījuši septiņās sadaļās – “Rīga”, “Jūrmala un Pierīga”, “Kurzeme”, “Latgale”, “Sēlija”, “Vidzeme” un “Zemgale”. Pilsētnieki, dodoties pavasarīgā izbraucienā pie lauku radiem vai pie dabas, var piestāt pie pagastmājas un tur piedalīties jestrās svētku izdarības, bet laucinieki savu ierašanos pilsētā var pieskaņot arī kādam lielpasākumam. Izvēles visplašākās – sākot no sportiskiem zaķu skrējieniem un tautiskām izdarībām, un beidzot ar koncertiem un skaļām diskoballēm, kā arī svētku tirdziņiem. Jauns.lv piedāvā pašvaldību apkopoto informāciju par svētku pasākumiem. Ņemiet vērā, ka daudzi pasākumi ir bezmaksas, bet tāpt ir arī svētku pasākumi (koncerti, izrādes, balles), uz kuriem jāpērk biļetes. Daudzi vēlēsies apmeklēt arī svētku dievkalpojumus, un to sarakstus un laikus var meklēt konfesiju mājaslapās: luterāņiem – www.lelb.lv, www.lelbpasaule.lv, katoļiem – www.katolis.lv, baptistiem – www.lbds.lv.