FOTO: ūdens apņēmis Jelgavas novada autoceļus un tiltiņu. No krastiem izgājusi Svētes upe

No krastiem izgājusi Svētes upe
Aizvadītajās dienās sniega kušanas rezultātā Jelgavas pusē no krastiem izgāja Svētes upe, appludinot vairākas zemāk esošās zonas.
FOTO: ūdens apņēmis Jelgavas novada autoceļus un tiltiņu.
Kā liecina piektdien, 13. martā, iemūžinātie foto, Svētes upe appludinājusi Svētes palienas pļavas, Gārņu ielu un Miezītes ceļu Jelgavas novadā. Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs piektdien ziņoja, ka situācija sāk uzlaboties jo Svētē ūdens līmenis diennakts laikā ir nedaudz pazeminājies un ūdens no applūdušajām zonām atkāpjas.
"Ūdens atkāpjas no Miezītes ceļa posma. Pie 6. līnijas redzams, ka upe ir brīva no ledus. Vietām joprojām applūdušas zemākās vietas, taču dzīvojamās ēkas nav skartas. Prognoze par ūdens līmeņa paaugstināšanos 11. un 12. martā piepildījusies, turpmāk sagaidāma pakāpeniska ūdens līmeņa pazemināšanās," ziņo centrs. Iedzīvotāji, kuri dzīvo upju tuvumā, aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai. Jautājumos par rīcību plūda riska gadījumā, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz numuru 8787.
Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņo, ka šodien un rīt intensīvākā ledus iešana gaidāma Lielupē Staļģenes – Kalnciema posmā un Gaujā no Siguldas līdz Carnikavai. Tāpat tuvākajā laikā garākos posmos Ogres upē un citās Daugavas baseina upēs ies ledus.