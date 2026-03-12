Ēnu diena Rīgas ostā - iespēja ielūkoties unikālā vidē, kur satiekas kuģi, tehnoloģijas, dati un cilvēki
Rīgas osta aicina skolēnus un jauniešus piedalīties ikgadējā karjeras izglītības pasākumā "Ēnu diena", kas norisināsies 1. aprīlī. Šogad piedāvājam iepazīties ar Rīgas brīvostas pārvaldes un tās kapitālsabiedrības "LVR Flote" darbinieku ikdienu.
Varbūt esi kādreiz aizdomājies par tehniskiem jautājumiem - kā mūsdienās vada kuģus? Kas jāzina un jādara, lai kuģis vispār varētu kustēties? Kā ostā redz kuģus vēl pirms tie ienāk ostā? Vai varbūt Tevi vairāk interesē - kā ostas speciālisti zina, no kurienes atnāk un kur aiziet visas kravas un kuģi? Un kā interesantā veidā sarežģīto ostas stāstu pastāstīt pasaulei?
Ja tā ir, tad šī ir iespēja to noskaidrot. Rīgas osta ir vieta, kur satiekas kuģi, tehnoloģijas, dati un cilvēki. Ēnu dienā skolēniem būs unikāla iespēja ielūkoties šajā vidē un iepazīt dažādas profesijas, kas nodrošina ostas ikdienas darbu.
Šogad Rīgas ostā būs iespēja ēnot kuģa kapteini, kuģa mehāniķi un elektromehāniķi, IT un radaru speciālistu, tirgus analītiķi un komunikācijas speciālistu. Katrs no šiem darbiem ir daļa no lielas sistēmas, kas savieno Rīgu ar citām pasaules ostām un valstīm.
Iepazīties un pieteikties Rīgas ostas piedāvātajām ēnu vakancēm līdz pat 25. martam ir iespējams Ēnu dienas tīmekļvietnē Rīgas brīvostas pārvaldes profilā: https://enudiena.lv/ed/profils?code=100031008.