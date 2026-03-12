Rīgā bez vēsts pazuduši divi jaunieši - 15 gadus vecā Alise un 16 gadus vecais Marsels
Foto: Valsts policija
Rīgā bez vēsts pazudusi 15 gadus vecā Alise Rebeka Tjarvi un 16 gadus vecais Marsels Deivids Tjarvi.
112

Rīgā bez vēsts pazuduši divi jaunieši - 15 gadus vecā Alise un 16 gadus vecais Marsels

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policija meklē 15 gadus veco Alisi Rebeku Tjarvi un 16 gadus veco Marselu Deividu Tjarvi, kuri 11. martā ap plkst. 14.00 pameta dzīvesvietu Rīgā, Daugavgrīvas ielā, un pazuda bez vēsts.

Rīgā bez vēsts pazuduši divi jaunieši - 15 gadus v...

Jaunietes pazīmes: augums 165 cm, tieva, gari, tumši mati. Bija ģērbusies melnā virsjakā, garās melnās biksēs, kājās gaiši sporta apavi “NIKE”, galvā melna cepure. Jaunieša pazīmes: augums 167 cm garš, tievs, mati līdz ausīm. Bija ģērbies melnā “Adidas” jakā ar rāvējslēdzēju, tumšās džinsu biksēs, kājās “NIKE” sporta apavi. Valsts policija aicina aplūkot jauniešu attēlus un atsaukties ikvienu, kurš zina viņu atrašanās vietas, zvanot pa tālruņa numuru 112.

Tēmas

RīgaBezvēsts pazudušieValsts policija

Citi šobrīd lasa