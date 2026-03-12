Šorīt vairākus Latvijas novadus skāris pirmais šī gada pērkona negaiss
Šorīt, 12. martā, ap pulksten 6.30 līdz 7.00, Bauskas novadā tika novērotas pirmās pavasara zibens izlādes, bet pēc plkst. 8 intensīvākas zibens izlādes un pērkona darbība sākās Aizkraukles un Madonas novadā. Kā ziņo Latvijas Televīzijas laika ziņu moderators Toms Bricis, šis bija pirmais pavasarīgais pērkona negaiss šajā gadā, kas iezīmē pavasara sākumu Latvijā.
Turpinoties pavasara klimatiskajām izmaiņām, sinoptiķi ziņo, ka ceturtdien vietām Latvijā gaidāmas īslaicīgas lietusgāzes, taču no rietumiem sākot, daudzviet valstī būs neliels lietus. Latgalē lielāki nokrišņi netiek prognozēti, taču lielākajā daļā valsts būs saulains laiks, bet debesis apmāksies.
Kurzemē un Vidzemes ziemeļrietumos iespējama migla, un gaiss būs silts – gaisa temperatūra pēcpusdienā būs no +2 līdz +7 grādiem Kurzemē un Ziemeļvidzemes piekrastē, bet valsts austrumu novados sasniegs +11 līdz +14 grādus.
Rīgā arī gaidāms lietus, un pēcpusdienā debesis apmāksies, vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, pūšot mēreni. Gaisa temperatūra dienas vidū sasniegs +11 grādus.
Šos laikapstākļus ietekmē ciklona dienvidaustrumu mala, ar atmosfēras spiedienu jūras līmenī no 1011 hektopaskāliem Ziemeļkurzemē līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidlatgalē.