NEPLP Latvijā liedz piekļuvi “Ozon.ru” un vēl vairākiem Krievijas domēniem
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nolēmusi Latvijā ierobežot piekļuvi Krievijas e-komercijas platformai "Ozon.ru", kā arī vēl vairākiem tīmekļvietņu domēniem, kuros, pēc padomes vērtējuma, tiek izplatīts saturs, kas apdraud valsts drošību un sabiedrisko kārtību, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
"Ozon.ru" ir viena no lielākajām Krievijas daudznozaru e-komercijas un tirdzniecības platformām, kurā tiek piedāvātas preces dažādās kategorijās un darbojas plašs tirgotāju tīkls.
Līdz ar "Ozon.ru" NEPLP nolēmusi ierobežot piekļuvi arī vietnēm "www.booksite.ru", "znanierussia.ru", "руни.рф", "yauzashop.ru", "burunen.ru", "dobvesti.ru", "sdelanounas.ru", "www1.ru", kā arī "kp.ru" otrā līmeņa domēniem.
Padomē norāda, ka šajās vietnēs kopumā tiek izplatīta vienpusēja un tendencioza informācija par Krievijas karu Ukrainā, attaisnota Krievijas militārā agresija, leģitimēta okupēto un anektēto Ukrainas teritoriju piederība Krievijai, kā arī mobilizēts informatīvais un sabiedriskais atbalsts Krievijas karavīriem.
NEPLP secinājusi, ka vairākās no minētajām vietnēm atrodami tieši vai netieši aicinājumi pievienoties Krievijas bruņotajiem spēkiem vai atbalstīt to darbību, vienlaikus izplatot kara propagandu, dezinformāciju un Krievijas imperiālistiskos naratīvus.
Attiecībā uz "Ozon.ru" padome norāda, ka platformā līdztekus ikdienas precēm tiek piedāvāta arī tā dēvētā "patriotiskā" literatūra, kas slavina un heroizē Krievijas karu pret Ukrainu.
Padome lēmumā uzsver, ka piekļuves liegšana šīm vietnēm veicama nekavējoties, jo jebkāda kavēšanās veicinātu tāda satura turpmāku pieejamību, kas apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību un drošību.
NEPLP uzdevusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā reģistrētajiem interneta piekļuves pakalpojumu sniedzējiem nekavējoties liegt piekļuvi attiecīgajiem domēniem un to spoguļvietnēm, lietotājus novirzot uz informatīvo paziņojumu vietnē "nelegalssaturs.lv".