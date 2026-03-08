Pārspēti pieci 8. marta siltuma rekordi.
Sabiedrība
Šodien 16:23
Piecās Latvijas vietās pārspēti 8. marta siltuma rekordi
Svētdien līdz plkst. 15 piecās novērojumu stacijās valsts rietumu daļā labots 8. marta maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Augstākā gaisa temperatūra reģistrēta Mērsragā, kur termometra stabiņš pakāpās līdz +13,5 grādiem.
Siltuma rekords pārspēts arī Liepājā, Pāvilostā, Rucavā un Stendē.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no +4,6 grādiem Ventspils ostā līdz +12,6 grādiem Stendē un +13 grādiem Mērsragā.
Pirms gada šajā dienā Bauskā un Daugavpilī gaiss sasila līdz +14,7 grādiem, un tas ir 8. marta nacionālais temperatūras rekords.
Nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +15 grādus, prognozē sinoptiķi.