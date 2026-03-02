Mūžībā devies kultūras darbinieks un režisors Voldemārs Ivdris
76 gadu vecumā miris kultūras darbinieks un režisors Voldemārs Ivdris, informēja Rēzeknes pašvaldībā.
Pirmās pavasara dienas atnesušas negaidītas un ļoti skumjas ziņas – mūžībā devies kultūras darbinieks, Rēzeknes Zaļās sinagogas pasākumu organizators un Latgales kultūras pazinējs Voldemārs Ivdris.
Darbojies kā režisors, žurnālists un gids, 10 gadus strādājis Rēzeknes Zaļajā sinagogā, daloties ar šīs vietas stāstu, organizējot pasākumus, kā arī vadot ekskursijas un izglītojošas nodarbības. 20. gadsimta 80. gadu izskaņā strādājis Rēzeknes rajona Kultūras nodaļā, organizējis Rēzeknes pilsētas svētkus, aktīvi iesaistījies “Tautas frontes” kustībā, piemēram, veidojis scenāriju sarkanbaltsarkanā karoga pacelšanai pie Rēzeknes kultūras nama. Tāpat lielu ieguldījumu Voldemārs atstājis latgaliskuma stiprināšanā 90. gados tradicionālās vides dokumentēšanā raidījumā “Olūti” un citos formātos. 2025. gada nogalē Voldemārs saņēma “Latgales tūrisma gada balvu” nominācijā "Tūrisma izcilība".
Voldemāra izpratne par reģiona vēsturi un kultūras norisēm bija unikāla, tāpēc gan viņa vadītās ekskursijas, gan veidotie raidījumi un organizētie pasākumi vienmēr sniedza ne tikai padziļinātas zināšanas, bet arī patiesu emocionālo pārdzīvojumu. Viņa spēja savīt kopā pagātnes liecības ar mūsdienu dzīves paralēlēm ļāva ikvienam klausītājam sajust latgalisko un saprast tā patieso vērtību.
Par atvadīšanās laiku un vietu tiks ziņots atsevišķi.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Voldemāra Ivdra tuviniekiem un līdzgaitniekiem.