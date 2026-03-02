“Lidl” samazina regulārās cenas vēl plašākam piena produktu klāstam
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina stiprināt savu cenu līderību, būtiski samazinot regulārās cenas vēl plašākam “Pilos” piena produktu klāstam - to cena tagad ir līdz pat trešdaļai jeb 34% zemāka. Šie samazinājumi ir daļa no kampaņas “Tās nav atlaides. Tas ir cenu kritums!”, kuras ietvaros “Lidl” jau kopš pagājušā gada nogales ik nedēļu samazina regulārās cenas vairākiem produktiem.
Turpmāk vairāki iecienīti piena produkti – tostarp dzeramais jogurts, kefīrs, siers un kausētais siers, graudainais biezpiens un citi – “Lidl” veikalos būs pieejami līdz pat 34% lētāk. Tie ir vieni no pircēju iecienītākajiem produktiem visās vecuma grupās, un cenu kritums nozīmē pastāvīgi zemākas ikdienas cenas, nevis īslaicīgas akcijas. Tas vēlreiz apliecina “Lidl” pozīcijas kā vienam no izdevīgākajiem mazumtirgotājiem Latvijā.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un sēklām, dažādiem šokolādes produktiem un populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem, plašam mājdzīvnieku produktu klāstam – kaķu un suņu barībai, kārumiem un ikdienas kopšanas precēm, kā arī dažādiem saldumiem un želejkonfektēm. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņots par cenu samazinājumu vairākiem “Pilos” piena produktiem. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.