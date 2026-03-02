Izplatīts dzeltenās pakāpes brīdinājums: kūstošais sniegs ceļ ūdens līmeni upēs
Kūstošā sniega dēļ Latvijas upēs paaugstinās ūdens līmenis, pēdējās dienās tas straujāk noticis Kurzemē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija..
Kopš februāra beigām Abavas pietekā Imulā pie Pilskalniem ūdens līmenis kāpis par 1,35 metriem, Abavā pie Rendas - par 75 centimetriem.
Aptuveni par metru ūdens līmenis cēlies Kurzemes rietumu daļas upēs Durbē, Rīvā un Užavā, līdzīgs kāpums novērots arī Bārtas augštecē.
Citās Latvijas upēs, kur tiek veikti mērījumi, ūdens līmeņa pieaugums līdz šim bijis mazāks par metru. Atsevišķās upēs - tai skaitā Daugavā - ūdens līmeņa paaugstināšanās vēl nav sākusies.
Sagaidāms, ka šonedēļ nokrišņu būs maz un naktīs gaisa temperatūra daudzviet noslīdēs zem nulles, tādēļ atlikušais sniegs kusīs pakāpeniski.
Valsts rietumu un centrālajā daļā spēkā LVĢMC izplatītais dzeltenās pakāpes brīdinājums par upju palieņu un citu zemāko vietu applūšanu. Hidrologi prognozē, ka upēs sāksies ledus sakustēšanās un iešana, vietām veidosies sastrēgumi.