Sabiedrība
Šodien 17:52
Vairāk nekā trešdaļai valsts iedzīvotāju ir augstākā izglītība
Vairāk nekā trešdaļai valsts iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem pagājušā gada beigās bija iegūta augstākā izglītība, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotā informācija.
Augstākā izglītība bija 34,1% iedzīvotāju šajā vecuma grupā. Vienlaikus 28,4% iedzīvotāju augstākais iegūtās izglītības līmenis pagājušā gada beigās bija arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība, bet 22,9% - vispārējā vidējā izglītība.
Vēl 12,3% iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem augstākā iegūtā bija pamatskolas izglītība, bet 2,3% - skolas izglītība nebija iegūta vai tā bija sākumskolas izglītība vai zemāka par to.