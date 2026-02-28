Sabiedrība
Vakar 14:23
Līgatnes restorāns "Pavāru māja" publicē video un atklāj, kurš teritorijā radījis nekārtību
Līgatnes restorāns "Pavāru māja" dalījies ar video, kur iemūžināts izsalcis briedis. Meža dzīvnieks bija ieradies pamieloties ar zaļumiem.
Spriežot pēc visa, novērošanas kameras sīko huligānismu fiksējušas naktī uz 25. februāri.
Video redzams, ka sniegotajā Līgatnē pie restorāna "Pavāru māja" ieejas ieradies netipisks viesis. Viņš pulksten 4 naktī, pārtikas meklējumos, meģināja nobaudīt podā iestādītos zaļumus. "Nakts vandālis pieķerts!" savā "Facebook" profilā ziņoja restorāns, tikmēr cilvēki steidza komentēt redzēto.
Briedis mielojas ar iestādītajiem zaļumiem.
"Skaists gan tas jūsu vandālis!" saka Ilze.
"Cerēja uz glaunām vakariņām😜," joko Anda.
"Oi, šis arī manai mammai visu dārzu izvandījis. Turpat netālu dzīvo. Šogad bariem pa Līgatni dzīvo. Miera nav nemaz," norāda Inta.
"Ar tādiem pilna Līgatne!" piebilst Zane.
"Ko lai dara - tāda ziema šogad gadījusies!" saka Iveta.