Ceturtdienas rītā Jelgavā avarēja Garozas pamatskolas skolēnu autobuss ar bērniem.
Šodien 08:13
Jelgavā avarē skolēnu autobuss ar bērniem
Jelgavā ceutrtdienas, 26. februārā, rītā noticis ceļu satiksmes negadījums ar Jelgavas novada skolēnu autobusu, kas devās uz Garozas pamatskolu, vēsta Jelgavas novada pašvaldība.
"Šorīt (26. februārī) Jelgavā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts Jelgavas novada pašvaldības skolēnu autobuss. Autobuss bija ceļā uz Garozas pamatskolu un tajā atradās skolēni, taču negadījumā traumas nav gūtas, un skolēni nogādāti izglītības iestādēs. Arī transportlīdzeklim nozīmīgi bojājumi nav nodarīti" sociālajā tīklā "Facebook" raksta Jelgavas novada pašvaldība.
Kāds "Facebook" komentētājs min, ka autobusam neesot bijusi kārtībā bremžu sistēma. Tomēr viss beidzās veiksmīgi, jo neviens cilvēks negadījumā necieta un bērni nokļuva Garozas pamatskolā, kas atrodas apmēram 14 kilometrus no Jelgavas Salgales pagastā.