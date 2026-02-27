Novadu ziņas
Šodien 09:13
Jelgavā: šonedēļ ir pēdējā iespēja apmeklēt Dzelzceļa muzeju, pirms to uz laiku slēgs
Pirms Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcijas durvis uz ilgāku laiku tiek slēgtas apmeklētājiem, muzejs aicina ikvienu izbaudīt īpašos dzelzceļa un dzelzceļnieku stāstus Ilzes Freibergas un Toma Altberga vadībā, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Atvērto ekskursiju laikā būs iespēja izzināt ne vien to, kā cauri gadsimtiem tikusi organizēta kustība dzelzceļos, lai nodrošinātu drošu vilcienu pārvietošanos, bet arī ieklausīties muzeja Zaļā namiņa stāstā. Ikviens varēs iepazīt tuvāk cilvēkus, kuru dzīve un darbs ritējis Stacijas ielā 3 un ieklausīties pašu dzelzceļnieku stāstos. Atvērtās ekskursijas dalībnieki arī noskaidros, kā dzelzceļa ienākšana Jelgavā tālajā 1868. gadā ietekmēja un izmainīja pilsētas un tās iedzīvotāju attīstību un likteni.
Apmeklētājiem būs iespēja skatīties filmas par dzelzceļa vēsturi, bet mazajiem apmeklētājiem – radoši izpausties, veidojot savus īpašos Jelgavas vilcienus.
Muzeju iespējams apmeklēt līdz 28. februārim.