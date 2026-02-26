"Seši - septiņi!" Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs izsaka vērtējumu par galvaspilsētas ielu uzturēšanu ziemā
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" pauda, ka galvaspilsētas ielu uzturēšanu ziemā vērtē starp seši un vāju septiņi.
Kleinbergs pauda, ka pilsēta ir ļoti dažāda - tur, kur ir sinerģija starp pašvaldību un, piemēram, sētniekiem, situācija ir vislabākā. Sasaucot atbildīgos dienestus par situāciju pilsētas ielās, Kleinbergs uzdevis izvest sniegu no krustojumiem un gājēju pārejām, lai izvairītos no sanesumiem. Tāpat uzdots tīrīt notekas.
Kleinbergs gatavs tam, ka tuvākajās dienās, sākot izvest sniegu, tiks saņemta kritika, ka "sniegs taču tūlīt nokusīs", bet tas nepieciešams satiksmes uzlabošanai. Pilsētas mērs aicina ziņot par sniega kaudzēm un bedrēm, kas rodas pēc ziemas. Cilvēki aktīvi izmanto iespēju informēt par šādām situācijām, un Kleinbergs uzdevis nodrošināt arī atgriezenisko saiti par paveiktajiem darbiem. Situācija, ka sabiedriskais transports nevar uzbraukt uz kādas estakādes vai tilta, nav pieļaujama, uzsvēra Kleinbergs, un vairākiem uzturētājiem piemērots sods, liekot darbu veikt vēlreiz.
Rīgas galva piekrīt, ka, sniegam kūstot, situācija uz ceļiem kļūs sarežģīta, tāpēc viņš uzdevis atbildīgajiem dienestiem nepārtraukti monitorēt situāciju. Viņš gan atgādina, ka šādas ziemas Rīgā nav bijis pat pēdējos 10 gadus.
Pašvaldības iestādes arī seko līdzi lāsteku stāvoklim, un bija saņemta informācija par teju 100 pārkāpumiem, proti, nenovāktām lāstekām, vairāk nekā 70 īpašniekus informējot par piespiedu sakārtošanu. Tomēr rezultātā tā bija jāveic vien pāris gadījumos, jo īpašnieki, sētnieki, pārvaldnieki paši atrisināja situāciju. Kleinbergs atgādināja, ka ir būtiski samazināts sāls daudzums ielu uzturēšanā, tomēr pilnībā no sāls izmantošanas, visticamāk, neiznāks atteikties.