Pārrobežu patrulēšanā Bauskas novadā pārbaudīti 246 transportlīdzekļi un konstatēti 10 pārkāpumi
Aizvadītajā ceturtdienā Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde pārrobežu patrulēšanā Bauskas novadā, uz autoceļa A7, veica masveida transportlīdzekļu un personu pārbaudi. Reida laikā tika pārbaudīti 246 transportlīdzekļi, tostarp 24 autobusi, kopumā aptverot 380 personas. Pārbaudēs konstatēti 10 administratīvie pārkāpumi.
2026. gada 19. februārī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas kopā ar Lietuvas Republikas Paņevežas apriņķa galvenā komisariāta Pasvales un Biržu rajona policijas komisariātiem un Latvijas un Lietuvas Republikas robežsardzes darbiniekiem, pārrobežu patrulēšanas laikā veica transportlīdzekļu un personu masveida pārbaudi. Šādu pasākumu mērķis ir stiprināt satiksmes drošību, kontrolēt narkotisko un akcizēto preču apriti, kā arī uzraudzīt migrācijas prasību ievērošanu.
Reida laikā tika pārbaudīti 246 transportlīdzekļi, no kuriem 24 autobusi. Kopumā pārbaudītas 380 personas.
Pārbaudes laikā konstatēti 10 administratīvie pārkāpumi – divos gadījumos transportlīdzekļu vadītājiem nebija līdzi paņemti dokumenti, vienā gadījumā par drošības jostas nelietošanu transportlīdzekļa vadīšanas laikā, vienā gadījumā par neatbilstošu logu tonējumu, divos gadījumos par neesošu tehnisko apskati, vienā gadījumā par neatbilstošu pasažieru skaitu, vienā gadījumā par neatbilstošu riepu protektoru un divos gadījumos administratīvo pārkāpumu procesi uzsākti par to, ka transportlīdzekļi nebija reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā.