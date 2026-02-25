Par Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktori iecelta Sarmīte Arbidāne
Trešdien, 25. februārī, Rīgas domes sēdē amatā iecēla Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktori Sarmīti Arbidāni.
Kā iepriekš skaidroja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis, Arbidānei ir liela pieredze izglītības jomā - pedagoģiskajā un vadības darbā, kā arī esot izglītības metodiķei pašvaldībā.
"Skolas direktors ir pārmaiņu līderis un atbildīgs par to, lai izglītības iestādē būtu skaidrs attīstības virziens, profesionāla komanda un kvalitatīvs mācību process. Direktora loma šodien nozīmē ne tikai administratīvu vadību, bet arī spēju iedvesmot pedagogus, stiprināt sadarbību ar vecākiem un nodrošināt vidi, kurā skolēni var augt un sasniegt augstus rezultātus. Rīgai ir svarīgi, lai katru skolu vada spēcīgi un mērķtiecīgi līderi. Es novēlu jaunajai direktorei pārliecību, profesionalitāti un komandas atbalstu jaunajā amatā,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka Arbidānes darba pieredze ir saistīta ar Rēzekni.
Iepriekšējais Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Māris Zāģeris 2025. gada rudenī iesniedza atlūgumu. Ar viņu darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas 31. oktobrī pēc abpusējas vienošanās.
Pirms tam publiskajā telpā izskanēja informācija, ka skolu pametuši aptuveni 20 skolotāji, kuri neesot bijuši apmierināti ar Zāģera vadības "haotisko un netaisnīgo stilu". Pedagogu trūkuma dēļ ilgstoši neesot notikušas atsevišķas stundas. Minētās problēmas sākušās pagājušā gada augustā, kad par skolas direktoru kļuvis Zāģeris.