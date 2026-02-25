Sabiedrība
Šodien 07:23
No Igaunijas līdz Lietuvai: mēģinās uzstādīt Latvijas rekordu lidojumā ar gaisa balonu
Gaisa balonu piloti Inga van Havere ar dēlu Gabrielu Grīnbergu šodien plāno uzstādīt pirmo Latvijas nacionālo rekordu lidojumā ar gaisa balonu.
Lidojumu plānots sākt plkst. 7 Igaunijā, Tartu apriņķī. Māte ar dēlu veiks nepārtrauktu pārlidojumu mākslas gaisa balonos "Crystal Gloria" un "Fibonacci" līdz Lietuvai, uzstādot distances un lidojumā pavadītā laika rekordus.
Rekorda reģistrēšanai lidojumu novēros un reģistrēs Latvijas Aeroklubs, kas ir atzītā sporta federācija gaisa balonu sporta jomā.
Van Havere norāda, ka līdz šim veikto lidojumu distances un laikus oficiāli nereģistrēja, tādēļ viņi vēlas uzstādīt pirmo oficiāli reģistrēto rekordu.