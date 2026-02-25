Jelgavas muzejā skatāma Ievas Jurkas porcelāna izstāde "Alter-porcelāns"

Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā līdz 26. aprīlim skatāma mākslinieces Ievas Jurkas porcelāna izstāde “Alter-porcelāns”.
Līdz 26. aprīlim Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā skatāma mākslinieces Ievas Jurkas porcelāna izstāde "Alter-porcelāns".
Izstādes nosaukums Alter-porcelāns (Alter no latīņu val. – norāda uz atšķirīgumu, maiņu) ietver tiešu vizuālo raksturu – citāds porcelāns. Izstādē aplūkojamie trauki atšķiras ar to, ka tie pārsvarā veidoti uz podnieka virpas, kas ir pretstatā klasiskajai porcelāna izstrādes metodei – atlieti ģipša formās, tādā veidā gūstot unikalitāti katrā izstrādājumā. Krūzes, šķīvji, bļodas un vāzes – tie ir galvenie autores lietišķās mākslas veidotie priekšmeti. Izstādē apskatāmie darbi ir veidoti porcelānā ar dažādu dekoratīvo stilistiku, stāsta Ieva Jurka.
Ieva Jurka ir Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvente. Māksliniece regulāri piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs.