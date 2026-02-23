Foto: unsplash.com
Šodien 18:10
Bauskas ielā Rīgā notikusi kravas automašīnas sadursme ar tramvaju
Rīgā, Bauskas ielā pirmdien kravas auto sadūries ar tramvaju, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
🇱🇻 Kravas auto un tramvaja avārija.#Rīga #Latvija pic.twitter.com/C1iDju6KBZ— BreakingLV (@breakinglv) February 23, 2026
Negadījums notika Bauskas ielā 120, kad kravas auto nedeva ceļu tramvajam.
Policijā noformēts saskaņotais paziņojums un negadījumā cietušo nav.
Sociālajos tīklos izplatītais foto liecina, ka negadījumā bojāti abi transportlīdzekļi, tostarp tramvajs "Tatra T3A".