Lidl” samazina regulārās cenas piena produktiem
Mazumtirgotājs “Lidl” turpina stiprināt savu cenu līderību, būtiski samazinot regulārās cenas vairākiem iecienītiem “Pilos” piena produktiem - to cena tagad ir līdz par 26% zemāka. Tāpat zemāka ikdienas cena ieviesta arī vairākiem salātu veidiem. Šie samazinājumi ir daļa no kampaņas “Tās nav atlaides. Tas ir cenu kritums!”, kuras ietvaros “Lidl” jau kopš pagājušā gada nogales ik nedēļu samazina regulārās cenas vairākiem produktiem.
Turpmāk vairāki “Pilos” piena produkti – tostarp piens, kefīrs, skābais krējums, dzeramais jogurts un citi – “Lidl” veikalos būs pieejami līdz pat 26% lētāk. Tie ir vieni no pircēju iecienītākajiem produktiem visās vecuma grupās, un cenu kritums nozīmē pastāvīgi zemākas ikdienas cenas, nevis īslaicīgas akcijas. Tas vēlreiz apliecina “Lidl” pozīcijas kā vienam no izdevīgākajiem mazumtirgotājiem Latvijā.
Cenas samazinātas arī vairākiem “Chef Select” svaigo salātu maisījumiem, kā arī “Select & Go” salātiem un sviestmaizēm — šeit kritums sasniedz līdz pat 23%.
“Lidl” cenšas nodrošināt klientiem stabilas un saprotamas cenas katru dienu, bez īslaicīgiem trikiem un sarežģītām akcijām. To apliecina arī neatkarīgi pētījumu dati – saskaņā ar “Seenext” tirgus pētījumu, “Lidl” jau vairākus mēnešus pēc kārtas piedāvā vienu no izdevīgākajiem pārtikas groziem Latvijā.
Jau ziņots, ka gada sākumā “Lidl” ievērojami samazināja cenas “Cien” kosmētikai un citiem privāto preču zīmolu higiēnas un mājsaimniecības produktiem, plašam kafijas produktu klāstam, atlasītām tējām, kakao, piena produktiem, banāniem, gaļas izstrādājumiem un riekstu produktiem, čipsiem, popkornam un dažādām sēklām, dažādiem šokolādes produktiem un populāriem ilgstošās uzglabāšanas produktiem – miltiem, makaroniem, cukuram un konservējumiem, kā arī plašam mājdzīvnieku produktu klāstam – kaķu un suņu barībai, kārumiem un ikdienas kopšanas precēm. Savukārt pagājušajā nedēļā ziņots par cenu samazinājumu dažādiem saludmiem un želejkonfektēm. Taču pērnā gada nogalē tika samazinātas regulārās cenas sviestam, apelsīnu sulai, sieram “Gouda”, UHT pienam.