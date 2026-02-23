Karš Ukrainā varētu turpināties visu šo gadu, atklāj bijušais NBS komandieris
Ņemot vērā sarunu gaitu un atbalsta jautājumu, karš Ukrainā varētu turpināties visu šo gadu, atzina bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris un diplomāts Juris Maklakovs.
Vienlaikus Maklakovs neko spēcīgu līdz ar pavasara iestāšanos negaidot, turklāt frontē nav vērojams milzīgs izrāviens ar tehnoloģijām, jo abas karojošās puses piemērojušās izmantojamām tehnoloģijām.
Tai pusei, kurai būs lielāks tehnoloģiju daudzums, būs priekšrocības virzīties uz priekšu. Krievija pamazām virzās, jo tai ir vairāk ieroču, piemēram, raķešu, un cilvēku resursu. Ukrainai ir liela pieredze, ko tā spēj izmantot, lai daļēji kompensētu resursu trūkumu. "Droni Ukrainai ir daudz, taču tai ir nepieciešami papildus cilvēkresursi - rekrutēti un profesionāli apmācīti karavīri," uzsvēra eksperts.
Lai arī četros kara gados ir daudz diskutēts un lemts par Rietumu militāro atbalstu Ukrainai, eksperts vērsa uzmanību, ka efektīviem ieročiem nepieciešami atbilstoši speciālisti, un to nodrošināšanai vajadzīgi atbilstoši rietumvalstu politiski lēmumi.
"Atceramies kara sākumu, kad daudzi runāja, ka gada laikā Krievija izpumpēsies, taču tā joprojām nav atteikusies no saviem mērķiem un resursi tiek meklēti gan pie Ziemeļkorejas, gan pie Ķīnas," uzsvēra Maklakovs.
Krievijas plašais uzbrukums Ukrainai sākās 2022. gada 24. februāra rītā pēc Putina pavēles. Satversmes aizsardzības birojs (SAB) gada sākumā atzina, ka pastāv ļoti zema iespējamība, ka tuvāko sešu mēnešu laikā frontē Ukrainā varētu notikt stratēģiska līmeņa izmaiņas.
Lai gan kopš 2025. gada sākuma vairākkārt ir aktualizējies jautājums par iespējamām Krievijas un Ukrainas miera sarunām un plāniem, SAB vērtējumā Krievija ir gatava turpināt karadarbību vismaz arī 2026. gadā - ilgstošai karadarbībai arvien vairāk tiek pielāgota gan militārā taktika, gan ekonomika un sabiedrība. Krievija nav atteikusies no saviem maksimālajiem mērķiem attiecībā uz Ukrainu, vērtējis SAB.