Sācies balsojums par Ropažu novada 2025. gada populārāko sportistu/-i.
Novadu ziņas
Šodien 14:14
“Ropažu novada sporta laureāts 2025”: iedzīvotāji aicināti noteikt populārāko sportistu/-i
Ropažu novadā sākusies balsošana konkursā “Ropažu novada sporta laureāts 2025”, kur iedzīvotāji aicināti noteikt 2025. gada populārāko sportistu/-i.
Balsošana norisinās sociālajā tīklā “Facebook”, lapā “Ropažu novada sports”, un tā ilgs no 20. februāra līdz 4. martam.
Šogad nominācijā “Gada populārākais sportists/-e” izvirzīti:
- Helmuts Bartkevičs (autokross)
- Kaspars Daugaviņš (hokejs)
- Artūrs Rinkevičs (pludmales volejbols)
- Marta Robežniece (kamaniņas)
- Margita Sirsniņa (kamaniņas)
Lai nobalsotu, pie izvēlētā sportista fotogrāfijas jāatzīmē “Patīk” (“Like”). Balsojuma uzvarētājs — sportists ar visvairāk reakcijām — tiks apbalvots pasākumā “Ropažu novada sporta laureāts 2025” 20. martā Vangažu Kultūras centrā.