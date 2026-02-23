“Ropažu novada sporta laureāts 2025”: iedzīvotāji aicināti noteikt populārāko sportistu/-i
foto: Ropažu novada pašvaldība
Sācies balsojums par Ropažu novada 2025. gada populārāko sportistu/-i.
“Ropažu novada sporta laureāts 2025”: iedzīvotāji aicināti noteikt populārāko sportistu/-i

Ropažu novadā sākusies balsošana konkursā “Ropažu novada sporta laureāts 2025”, kur iedzīvotāji aicināti noteikt 2025. gada populārāko sportistu/-i.

Balsošana norisinās sociālajā tīklā “Facebook”, lapā “Ropažu novada sports”, un tā ilgs no 20. februāra līdz 4. martam.

Šogad nominācijā “Gada populārākais sportists/-e” izvirzīti:

  • Helmuts Bartkevičs (autokross)
  • Kaspars Daugaviņš (hokejs)
  • Artūrs Rinkevičs (pludmales volejbols)
  • Marta Robežniece (kamaniņas)
  • Margita Sirsniņa (kamaniņas)

Lai nobalsotu, pie izvēlētā sportista fotogrāfijas jāatzīmē “Patīk” (“Like”). Balsojuma uzvarētājs — sportists ar visvairāk reakcijām — tiks apbalvots pasākumā “Ropažu novada sporta laureāts 2025” 20. martā Vangažu Kultūras centrā.

