Valsts policija Augšdaugavas novadā aizturējusi kādu narkodīleri. Pēc tam atklājusies viņa saistība ar vēl kādu noziegumu Daugavpilī
Valsts policija 17. februārī Augšdaugavas novadā aizdomās par nakrotiku izplatīšanu aizturēja kādu 1976. gadā dzimušu vīrieti. Viņa dzīvesvietā un automašīnā likumsargi atrada un izņēma 241 gramu amfetamīna, bet vēlāk noskaidroja, ka vīrietis saistīts ar vēl kādu noziegumu Daugavpilī.
Kā norāda likumsargi, vīrietis, iespējams, plānoja nakrotikas realizēt Daugavpils teritorijā. Tāpat kratīšanas laikā policijas darbinieki vīrieša dzīvesvietā atrada nereģistrētu gāzes pistoli. Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas turpina veikt izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas, proti, par narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana realizācijas nolūkā un neatļauta realizēšana, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Savukārt šā gada 6. februārī likumsargi, saņēma informāciju, ka nezināmas personas Daugavpilī automašīnai “VW Golf” kas atradās kādas mājas stāvlaukumā nozaga priekšējo atdurtstieni, divus priekšējos tuvās gaismas lukturus un dekoratīvo resti. Kopējais zaudējums 1350 eiro. Skaidrojot notikušā apstākļus, Valsts policijas amatpersonas noskaidroja, ka ar noziegumu saistīts arī aizturētais 1976. gadā dzimušais vīrietis.
Likumsargi turpina izmeklēšanu 175. panta 1. daļas, proti, par svešas kustamas mantas slepenu vai atklātu nolaupīšanu (zādzība). Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.