Līgatnē pārtraukta pārceltuves prāmja darbība
foto: Dabas aizasrdzības pārvalde
Līgatnē uz laiku pārtraukta pārceltuves prāmja darbība.
Līgatnē pārtraukta pārceltuves prāmja darbība

Sakarā ar bargajiem ziemas laikapstākļiem un daļēji aizsalušo Gaujas upi Līgatnes pārceltuves darbība uz laiku ir apturēta un prāmis ir izņemts no ūdens.

Zemās temperatūras un ledus veidošanās upē rada paaugstinātu risku kuģošanas drošībai, kā arī var apdraudēt pārceltuves tehnisko stāvokli. Ņemot vērā apstākļus, Cēsu novada pašvaldības Līgatnes apvienības pārvalde kā pārceltuves apsaimniekotājs uz laiku pārtrauc prāmja ekspluatāciju. Pašvaldība šajā periodā veiks prāmim nepieciešamos uzlabošanas un remonta darbus.

Prāmja satiksme tiks atjaunota, līdz ko tas būs iespējams. Iedzīvotāji un apmeklētāji aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai vietvaras interneta vietnē www.ligatne.lv un pārvaldes un pašvaldības sociālajos tīklos.

Ir agrs, vēss novembra rīts. Tumšs. Vidzemē uzsnidzis pirmais sniegs. Līgatnes puses līkumotos lauku ceļus pagaidām vēl izbraukt var, taču jūsu maršrutā mājas-darbs ir arī Gauja. Un te piepeši pretējā krastā iedegas gaisma, pustumsā jums pretī izbrauc prāmis. Darbu ap 7:30 sāk viena no tikai divām pārceltuvēm Latvijā.

