Pēc 30 darbības gadiem likvidēts dārzeņu audzētājs ar vairāk nekā 160 000 eiro nodokļu parādu
Izbeigta dārzeņu audzētāja SIA "Rītausma" darbība, liecina "Firmas.lv" informācija.
Ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2025. gada 22. decembrī pieņemto lēmumu kompānijas darbība izbeigta pirmdien, 16. februārī.
Savukārt "Rītausmas" nodokļu parāda summa uz 2026. gada 10. februāri bija 164 626 eiro.
Zvērinātās tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas 2024. gada augustā rīkotajā otrajā izsolē dārzeņu audzētāja "Rītausma" nekustamie īpašumi Jēkabpils novada Salas pagastā nosolīti par 511 900 eiro.
"ReTV" ziņas 2024. gada maijā vēstīja, ka "Rītausma" pēc 30 gadu darbības nav sākusi jauno dārzeņu stādīšanas sezonu. Uzņēmums darbību nav atsācis lielo parādu un finansiālo problēmu dēļ, tāpēc izsolīti tā īpašumi. Uzņēmuma finansiālo problēmu viens no galvenajiem iemesliem bija augstās dabasgāzes cenas, kā arī apgrozījuma kritums un minimālās algas paaugstināšana. Uzņēmumā darbu zaudējuši aptuveni 65 darbinieki.
Tāpat 2023. gada 29. novembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzņēmumam piemērojis aizliegumu pamatkapitāla samazināšanai un aizliegumu komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai un grozīšanai Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Rītausma" 2023. gadā strādāja ar 574 972 eiro apgrozījumu, kas ir 3,3 reizes mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma zaudējumi samazinājās par 4,8% un bija 303 296 eiro.
"Rītausma" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 639 000 eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Lāsma Bekina.