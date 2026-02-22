VUGD pagājušajā diennaktī saņēmis četrus izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) pagājušajā diennaktī saņēmis četrus izsaukumus par degošiem sodrējiem dzīvojamo māju dūmvados, informēja VUGD.
Tāpat sestdien, 21. februārī, saņemts viens izsaukums uz telpās radušos piedūmojumu nepareizas apkures sistēmas ekspluatācijas dēļ.
VUGD aicina regulāri tīrīt sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem. VUGD atgādina, ka ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam.
Tāpat sestdien, 21. februārī, plkst. 10.28 saņemts izsaukums uz Ventspils novada Vārves pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku un nodeva mediķiem. Tika atvienotas akumulatora klemmes un plkst. 10.48 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma kopumā 36 izsaukumus - astoņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet vēl seši izsaukumi bija maldinājumi.