Pērn Latvijā reģistrēti 99 izvarošanas gadījumi
Latvijā pagājušajā gadā reģistrēti 99 izvarošanas gadījumi, liecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtā informācija.
Tas ir otrs mazākais reģistrēto izvarošanas gadījumu skaits pēdējo piecu gadu laikā. 2021. gadā reģistrēti 88 izvarošanas gadījumi.
Krimināllikums paredz, ka par dzimumaktu, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli, vai par dzimumaktu pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Par izvarošanu, ja to izdarījusi personu grupa, vai par nepilngadīgā izvarošanu, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Par izvarošanu, ja tā izraisījusi smagas sekas, vai par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.