"Viss ir tikai loģiski..." Cilvēkus sarūgtina skats uz Latvijas robežas. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Soctīkla "X" lietotājs @Nepareizais dalījies ar video no Latvijas robežas. Tur redzētais apbēdinājis ne tikai viņu.

Video redzams robežstabs, uz kādiem parasti ir Latvijas ģerbonis. Konkrētajā gadījumā tas izskatās nodrupis vai vienkārši noplēsts. "Braucu garām, nevarēju neapstāties... Latvijas robežstabam norauts Latvijas Republikas ģerbonis..." raksta video autors. 

Soctīkla lietotājs pie video komentāru sadaļā norādījis, ka robežstabs atrodas Medumos, kas ir apmēram 12 kilometru attālumā no Daugavpils. Šajā vietā Latvija robežojas ar Lietuvu.

Komentāru sadaļā ļaudis pauž sarūgtinājumu par šādu skatu:

  • "Stabs izskatās vairāk pēc kauna traipa, nevis robežstaba."
  • "Tas viss kopumā atspoguļo valsti."
  • "Tas, ko te redzu... Viss ir tikai loģiski.. Stabs ir sistēmisks un ir tikpat sadrupis, kā viss pārējais..."

