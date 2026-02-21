Olita Šķēle.
Šodien 08:04
Bezvēsts pazudusi 1991. gadā dzimusī Olita Šķēle
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Olitu Šķēli.
Sieviete šā gada 20. februārī pulksten 10.00 Rīgā, Jelgavas ielā 86a izgāja no darbavietas un neatgriezās. Sieviete nav ieradusies arī savā dzīvesvietā Olainē, Stacijas ielā.
Pazīmes: augums 162 cm, vidējas miesas būves, gariem gaiši brūniem matiem, zaļām acīm. Bija ģērbusies bēšas krāsas virsjakā un melnās biksēs. Sievietei ir veselības problēmas.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085984 vai 112.
