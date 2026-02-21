Ilustratīvs attēls.
Šodien 08:04
Atrasta bezvēsts pazudusī Olita Šķēle
Bezvēsts prombūtnē bijusī 1991. gadā dzimusī Olita Šķēle ir veiksmīgi atrasta, informē likumsargi.
Iepriekš vēstīts, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1991. gadā dzimušo Olitu Šķēli.
Sieviete šā gada 20. februārī pulksten 10.00 Rīgā, Jelgavas ielā 86a izgāja no darbavietas un neatgriezās. Sieviete nav ieradusies arī savā dzīvesvietā Olainē, Stacijas ielā. Tagad sieviete ir atrasta.