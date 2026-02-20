Madonas vicemēram Šķēlam piemēroti vairāki sodi arī par administratīviem pārkāpumiem
Lemjot par atteikumu izsniegt pielaidi darbam ar valsts noslēpumu bijušajam Madonas vicemēram Aigaram Šķēlam (ZZS/LRA), varētu būt ņemts vērā, ka politiķis bijis sodīts par braukšanu reibumā un citiem administratīviem pārkāpumiem, vēsta Latvijas Televīzija (LTV).
Atsaucoties uz neoficiālu informāciju, LTV vēsta, ka Šķēlam vairāku gadu laikā piemēroti gandrīz 40 administratīvie sodi kopš. Tie lielākoties ir par satiksmes noteikumu pārkāpšanu, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vai nelietojot drošības jostu.
Savukārt 2024. gada novembrī Šķēls pieķerts braucam pie stūres reibumā un par to viņam uz laiku atņemtas tiesības vadīt auto. Savukārt 2025. gadā politiķis pieķerts, braucot bez vadītāja apliecības.
Šķēls LTV atteicās komentēt minēto, bet atzina, ka viņam bijuši pārkāpumi satiksmē. Visu, ko gribējis publiski pateikt, viņš jau esot pateicis.
Valsts drošības dienests norādīja, ka nesniedz informāciju par atteikuma iemesliem izsniegt pielaidi valsts noslēpumam. Taču dienests atzina, ka administratīvie pārkāpumi ir viens no iemesliem, kādēļ pielaidi valsts noslēpumam var liegt.
Iepriekš Šķēls apgalvoja, ka pielaidi valsts noslēpumam nav saņēmis par tīšu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas pirms 28 gadiem.
Kā klāstīja Šķēls, viņš 1998. gadā ar Madonas rajona tiesas nolēmumu bija sodīts par tīšu izvairīšanos no uzturlīdzekļu maksāšanas. Šim sodam nav noilguma. "Šo faktu es nenoliedzu, taču nepiekrītu interpretācijai par tīšu vai netīšu izvairīšanās no uzturlīdzekļu maksāšanas. Tā bija tā brīža finansiālā situācija. Nekas no manas puses netika slēpts arī tajā brīdī, nepiekritu tam tiesas lēmumam tolaik un nepiekrītu tam arī pašlaik," sacīja Šķēls. No Valsts drošības dienesta skatu punkta fakts kā tāds tas ir, un tas nav apgāžams, izteicās deputāts.