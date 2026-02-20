ĀM atgādina pašvaldību vadītājiem par bīstamību ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju
Šodien, tiekoties ar pašvaldību vadītājiem, Ārlietu ministrijas (ĀM) pārstāvji atgādināja par bīstamību ceļot uz Krieviju un Baltkrieviju, informēja ĀM.
Ministrijas pārstāvji atgādināja aicinājumu neceļot uz Krieviju un Baltkrieviju, kas ir bīstami ceļotājiem, tai skaitā tāpēc, ka ārlietu dienesta iespējas šajās valstīs palīdzēt problēmās iekļuvušajiem ir ierobežotas.
Iepriekš arī Valsts drošības dienests ir mudinājis pašvaldību vadītājus nedoties braucienos uz agresorvalstīm, jo tur cita starpā pastāv augsti vervēšanas riski.
ĀM pārstāvji sarunās uzsvēra, ka ekonomika un drošība ir cieši saistītas. Bez drošas vides nevar panākt stabilu ekonomisko attīstību. Ministrija turpinās aktīvi strādāt, stiprinot ekonomiskās aktivitātes prioritārajos tirgos, savukārt tālajos tirgos uzņēmējiem vērs durvis jaunām sadarbības iespējām.
Īpaši tika izceltas jaunās iespējas aizsardzības industrijas attīstībai. Ministrijas pārstāvji detalizēti skaidroja dienesta iespējas sniegt mērķtiecīgu atbalstu pašvaldībām aktuālo jautājumu risināšanā.
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) runāja par reģionālo attīstību, tostarp ekonomisko sadarbību un pašvaldību iesaisti starptautiskos sadarbības un attīstības projektos, ārlietu dienesta atbalsta instrumentiem uzņēmējiem, kā arī nākamo Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu, ES fondu līdzekļu piesaisti un ārējās tirdzniecības veicināšanu.
Pārrunājot drošības situāciju, Braže uzsvēra, ka sabiedroto klātbūtne Latvijā un Baltijas reģionā ir nozīmīgs atturēšanas un aizsardzības elementiem Latvijas, Eiropas un NATO kopējai drošībai.
Viņa norādīja, ka turpinās darbs, lai palielinātu sabiedroto sauszemes, gaisa un jūras spēku klātbūtni.