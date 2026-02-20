Rīgā ieviesīs būtiskas satiksmes izmaiņas Jūrmalas gatves posmā
No 2. marta Jūrmalas gatves posmā no Beberbeķu ielas līdz Rīgas administratīvajai robežai pie Babītes tiks ieviesta transportlīdzekļu kustība abos virzienos, informēja pilsētas pašvaldībā.
Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā iedzīvotāju ierosinājumus pēc Mārupes novadā realizētās Slokas ielas un Rīgas apvedceļa krustojuma pārbūves.
Posmā atļautais braukšanas ātrums paliks nemainīgs - 50 kilometri stundā. Gājēju kustība un gājēju pāreju skaits posmā netiek mainīts.
Lai ierobežotu kravas transporta kustību, Jūrmalas gatves posmā no Rīgas robežas līdz Kurzemes prospektam un Kurzemes prospekta posmā no Slokas ielas līdz Jūrmalas gatvei tiks liegta tranzīta kravas transporta satiksme. Kravas transportam tiek saglabāta iespēja piekļūt Kurzemes prospektam caur Slokas ielu.
Šīs izmaiņas nodrošinās būtiskus satiksmes uzlabojumus - tiks atvieglota izbraukšana no Rīgas privātajam autotransportam, kā arī noteikti papildu ierobežojumi kravas transporta kustībai, lai samazinātu tā plūsmu, uzsver pašvaldībā.