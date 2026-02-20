Pēc Aināra Mežuļa atkāpšanās Smiltenes pašvaldības domes deputāta pienākumus sāk pildīt Mārtiņš Veģeris
Pamatojoties uz 2026. gada 16. februāra Aināra Mežuļa iesniegumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa, ceturtdien, 19. februārī, ikmēneša domes sēdē tika lemts par domes deputāta A. Mežuļa pilnvaru izbeigšanu, viņa vietu ieņēmis Mārtiņš Veģeris.
Jaunais deputāts ir no Latvijas Zaļās partijas, treneris Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā un biedrības "Futbola klubs "Smiltene"" valdes loceklis.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pērn notikušajās pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti trīs Latvijas Zaļās partijas (LZP) saraksta deputāti - Mežulis, kurš tolaik bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Ukrainas pārstāvniecības vadītājs, Dainis Aļeksējevs un Aigars Veldre. Veldre no sava mandāta atteicās, vēl nesācis darbu domē, skaidrojot, ka deputāta pienākumus nespēs savienot ar savu pamatdarbu. Kandidējot vēlēšanās, Veldre par darbavietu norādīja AS "SEB banka", kur viņš strādāja par finanšu konsultantu.
No deputāta mandāta atteicās arī divi nākamie kandidāti LZP sarakstā Smiltenes novadā saņemto vēlētāju balsu skaita ziņā - Māris Zālītis un Signe Baltere. Nākamā kandidāte - Sanita Briede - piekrita un šajā sasaukumā ir trešā deputāte no LZP saraksta.