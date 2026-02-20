Lūdz saukt pie atbildības trīs personas par 26 000 eiro izkrāpšanu Zemgalē
Policija pabeigusi izmeklēšanu un aicina prokuratūru saukt pie atbildības trīs personas par 26 000 eiro izkrāpšanu Zemgalē, informēja Valsts policija (VP).
Policijas Zemgales reģiona pārvaldē pagājušā gada 19. martā saņemta informācija, ka Jelgavā kādai iedzīvotājai krāpnieki nodarījuši materiālos zaudējumus vairāk nekā 12 000 eiro apmērā. Par notikušo nekavējoties tika sākts kriminālprocess un noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Cietusī persona paskaidroja, ka laika posmā no 2025. gada 17. līdz 19. martam ar viņu telefoniski sazinājās personas, kuras uzdevās par bankas drošības dienesta darbiniekiem. Zvanītāji informēja sievieti, ka pret viņu tiek plānota krāpšanas shēma, un apgalvoja, ka var palīdzēt nosargāt naudas līdzekļus, ja viņa tos nodos viņiem. Sieviete, nenojaušot, ka sarunājas ar krāpniekiem, uzticējās un izpildīja saņemtos norādījumus - izmantojot pakomātu, nodeva šīm personām gan sev piederošo skaidro naudu, gan bankas karti. Pēc tam sieviete konstatēja, ka ir apkrāpta.
Veicot izmeklēšanu, VP Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja darbinieki identificēja organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus, kuri piedalījās konkrētajā krāpšanas epizodē. Analizējot pieejamo informāciju, tika identificētas vēl četras krāpšanas epizodes, kurās pēc tāda paša vai līdzīga scenārija no personām kopumā izkrāpti 14 060 eiro.
Pēc šo personu identificēšanas un pierādījumu nostiprināšanas tika aizturētas trīs personas un tām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Šogad 30. janvārī izmeklēšana kriminālprocesā tika pabeigta, un kriminālprocess nosūtīts Rietumzemgales prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai, lūdzot personas saukt pie atbildības saskaņā ar Krimināllikuma 177. panta trešo daļu, 190.¹ panta pirmo daļu, 193. panta otro daļu, 195. panta otro daļu, 253. panta pirmo daļu un 262.¹ panta pirmo daļu. Minētie Krimināllikuma panti paredz sodu brīvības atņemšanu uz noteiktu laiku ar mantas konfiskāciju vai bez tās, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, kā arī probācijas uzraudzību uz noteiktu laiku vai bez tās.